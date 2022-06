Ipsos : Arrivée d'un nouveau directeur financier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsos annonce la nomination de Dan Lévy en tant que Directeur Financier du Groupe à compter du 10 juin 2022.



Dan Lévy a passé la première partie de sa carrière au Ministère des Finances, à la Direction du Trésor puis à la Direction du Budget. En 2010, il a rejoint Société Générale où il a occupé différentes fonctions jusqu'à aujourd'hui, notamment dans l'encadrement de missions d'audit et de conseil en France et à l'étranger.



Dan Lévy rapportera à Ben Page, Directeur Général d'Ipsos. En tant que directeur financier, il succédera à Laurence Stoclet, actuelle directrice générale déléguée du groupe et jusque-là responsable de la Finance et des Fonctions Support chez Ipsos.







