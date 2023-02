Ipsos : Acquisition d'une start-up dans les études B2B

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsos annonce l'acquisition de Xperiti, une start-up spécialisée dans les études Business-to-Business (B2B), présente aux États-Unis, en Israël et aux Philippines, une transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



La plateforme en ligne de Xperiti s'appuie sur l'intelligence artificielle pour recruter des professionnels dans 130 pays et plus de 90 secteurs d'activité en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement et rapidement à des experts de leur secteur.



Cette acquisition permettra à Ipsos d'améliorer son efficacité et la vitesse du recrutement d'experts, d'étendre et d'optimiser ses capacités d'études B2B à l'échelle mondiale, et de développer des offres adjacentes en créant une plateforme d'expertise B2B internationale.



