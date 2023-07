Ipsos : Acquisition d'une activité en Australie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsos annonce l'acquisition -sans en préciser les termes financiers- de l'activité Insights de Big Village Australia, qui couvre les études de marché dans le secteur public, les études de satisfaction des salariés et la mesure de l'expérience client.



Cette acquisition, très complémentaire de l'expertise d'Ipsos en matière d'études, renforce l'activité mondiale du groupe dans le secteur public, en apportant notamment des programmes de grande envergure pour le gouvernement fédéral australien.



Les équipes de Big Village Australia sont également au service de clients multinationaux dans les secteurs des services professionnels et des technologies pour la mesure de l'expérience client, et conduisent des vastes programmes d'évaluation de la satisfaction des employés.



