Ipsos : Achète Fistnet, spécialiste croate de l'audience

(CercleFinance.com) - Ipsos annoncer l'acquisition de Fistnet d.o.o, une société croate à l'origine de la conception de la plateforme de mesure d'audience numérique Dotmetrics.



Fondé en 2012, Fistnet est composé d'experts en mesure d'audience Big Data et ingénieurs logiciels. ' Fistnet a su garder une longueur d'avance dans un environnement en constante évolution', assure Ipsos.



Tomislav Fistric, le directeur général de Fistnet, s'est dit 'heureux de faire partie de la famille Ipsos, que nous connaissons et aimons déjà. Avec Ipsos, nous créerons une valeur ajoutée pour les clients en combinant l'expérience et l'empreinte d'Ipsos avec l'expertise de Dotmetrics. '



