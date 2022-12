Ipsen : Après son échec dans un traitement contre le cancer du poumon, Ipsen plie en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe pharmaceutique a annoncé que l’étude de phase III CONTACT-01 n’avait pas atteint son critère principal de survie. Cet essai évaluait Cabometyx dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules.

Ipsen essuie un revers dans son portefeuille de produits en développement. Le groupe pharmaceutique a annoncé ce vendredi que l’étude CONTACT-01 n’avait pas atteint son critère d’évaluation principal de survie globale.

Cet essai clinique de phase III (la dernière étape avant une potentielle commercialisation) évaluait le cabozantinib (dont le nom commercial est cabometyx) en association avec l’atézolizumab, un anticorps produit par Roche, dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CNPC) métastatique non muté, par rapport au docétaxel.

Rappelons que le but d’une étude de phase III consiste à évaluer l’efficacité thérapeutique d’un nouveau traitement ou d'une association de traitements par rapport à un placebo ou à un médicament de référence, s’il existe, le cas échéant avec le docétaxel.

Or, "le profil de tolérance du traitement combiné du cabozantinib et de l’atézolizumab était comparable à celui habituellement observé en monothérapie pour chaque traitement", explique Ipsen.

Accord de licence

"Bien que les résultats de l’étude n’aient pas atteint le critère d’évaluation principal dans cette indication, nous restons confiants quant à l’efficacité clinique de cabozantinib seul et en association avec un autre traitement dans les indications existantes pour les cancers difficiles à traiter", a déclaré Howard Mayer, directeur de la recherche et du développement chez Ipsen.

Cet échec pèse sur l’action Ipsen qui chute de 4,2% à la Bourse de Paris vers 10h40.

Dans une note publiée en octobre, Crédit Suisse espérait que les résultats de cette étude de phase III puissent constituer un catalyseur pour l’action. La banque UBS de son côté s’est dit vendredi "pas surprise par cet échec".

Cabometyx est une molécule sur laquelle Ipsen a noué accord de licence en 2016 avec la biotech californienne Exelixis. Cette dernière a conservé les droits exclusifs de commercialisation et de développement du médicament aux Etats-Unis tandis qu’Ipsen les possède pour tous les autres pays à l’exception du Japon où ils sont la propriété de Takeda.

Cabometyx est actuellement indiqué pour plusieurs traitements contre le cancer du rein avancé, le carcinome avancé de la thyroïde ou encore le carcinome hépatocellulaire.

Une meilleure année en 2023?

Sur les neufs premiers mois de 2022, ses ventes se sont élevées à 327,7 millions d’euros, en croissance de 24,1% hors effet de changes, et Royal Bank of Canada estime qu’elles pourraient atteindre 450 millions d’euros cette année, le médicament ayant selon elle "un potentiel significatif".

En raison de sa taille limitée, Ipsen a notablement recours à la croissance externe et aux accords de licence pour développer son portefeuille de produits.

UBS juge que, malgré le revers essuyé ce vendredi, plusieurs évènements en 2023 pourraient potentiellement ramener la confiance sur le titre. La banque suisse attend notamment des résultats positifs pour l’essai de phase III évaluant elafibranor -qui fait l’objet d’un accord de licence avec la biotech française Genfit - dans le traitement de la cholangite bilaire primitive.

Ipsen a notamment essuyé ces dernières années une série de revers sur le palovarotène, une molécule issue du rachat de la biotech Clementia pour 1 milliard de dollars. Ce qui l’avait amené à déprécier l’essentiel de la valeur des actifs de cette société acquise en 2019.

