Inventiva : À son tour, Inventiva joue son va-tout sur la NASH

(BFM Bourse) - La biotech bourguignonne a eu confirmation qu'une seule étude clinique de phase 3 pourrait lui permettre de déposer la demande d'homologation d'un traitement expérimental d'une maladie provoquée par une accumulation de graisse dans le foie. Inventiva décide de suspendre ses autres projets pour jeter toutes ses forces dans la bataille de la NASH.

Nullement découragée par la litanie des échecs qui depuis 2019 ont mis fin à nombre de projets de traitement de la stéato-hépatite non alcoolique (dont celui de la biotech lilloise Genfit), la société dijonnaise Inventiva décide de se concentrer tous ses efforts sur la réalisation d'un essai de de phase 3, étape nécessaire et potentiellement suffisante pour pouvoir déposer une demande de mise sur le marché.

Dans un communiqué publié mardi soir, la firme issue des Laboratoires Fournier (qui fut l'un des principaux labos pharmaceutiques français) s'est félicitée de la teneur des discussions avec l'agence américaine du médicament lors d'une réunion réglementaire suivant l'obtention de résultats positifs en phase 2b (étape constituant la première démonstration d'efficacité de la molécule lanifibranor). "Nous sommes très satisfaits des retours prometteurs et constructifs de la FDA, qui nous a donné son feu vert pour démarrer le développement clinique en Phase III de lanifibranor, notre principal candidat médicament pour le traitement de la NASH. Il est également très encourageant que la FDA nous ait donné des indications claires sur le fait qu'une approbation accélérée pourrait être possible au moment de l’analyse intermédiaire des résultats de l’étude" (possibilité de déposer un dossier sur la base des résultats intérimaires s'ils sont déjà suffisamment probants), a déclaré Pierre Broqua, directeur scientifique et cofondateur de l'entreprise.

La firme estime que le potentiel du lanifibranor de devenir un traitement de référence dans la NASH – qui n'a donc à ce jour aucun traitement médicamenteux spécifiquement homologué- est ainsi conforté. "Cette perspective très prometteuse, nous amène à revoir notre stratégie clinique et à nous concentrer sur lanifibranor", explique Pierre Broqua. En conséquence, "toutes les options possibles" vont être évaluées s'agissant de son deuxième candidat médicament en phase clinique, odiparcil, jusqu'ici à l'étude dans la mucopolysaccharidose (MPS) et toutes les activités de R&D liées à cette maladie d'origine génétique sont suspendues. "En conséquence, l'étude clinique de Phase I/II SAFE-KIDDS (SAFEty, pharmacoKInetics and pharmacoDynamics, Dose escalating Study) évaluant odiparcil chez les enfants atteints de la MPS VI et la prolongation de l'étude clinique de Phase IIa avec odiparcil chez les patients atteints de la MPS VI ayant terminé l'étude clinique de Phase IIa iMProveS ne seront pas lancées au cours du premier semestre 2021 comme prévu initialement", indique Inventiva

La firme se concentre donc sur les préparatifs de l'étude de phase 3 sur lanifibranor dans la NASH. Les détails de l’étude après la réception des avis scientifiques de l'Agence européenne des médicaments (EMA) attendus à la fin de l'année. Le lancement effectif de l'étude est prévu pour le premier semestre 2021.

En réaction, l'action Inventiva progressait de 4,35% à 11,52 euros mercredi dans l'après-midi. À ce niveau, elle restait nettement en-deçà d'un plus haut, proche de 15 euros pendant la séance, enregistré le 16 juin à l'annonce du succès de l'essai de phase 2b.

