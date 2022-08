Intuit : Repli de 44% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Intuit a dévoilé mardi soir, au titre de son dernier trimestre 2021-22, un BPA ajusté en repli de 44% à 1,10 dollar et un résultat d'exploitation ajusté en diminution de 39% à 433 millions de dollars, pour des revenus en baisse de 6% à 2,41 milliards.



Sur l'ensemble de l'exercice, il a engrangé un BPA ajusté en hausse de 22% à 11,85 dollars, dépassant ainsi sa fourchette-cible d'il y a trois mois (11,68 à 11,74 dollars) pour des revenus en croissance de 32% à plus de 12,7 milliards (contre une croissance de 31 à 32% attendue).



Pour 2022-23, l'éditeur de solutions de gestion et de comptabilité vise un BPA ajusté entre 13,59 et 13,89 dollars, soit une croissance d'environ 15-17%, pour un chiffre d'affaires compris entre 14,485 et 14,7 milliards de dollars, en progression d'environ 14-16%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel