Intuit : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Intuit a relevé jeudi soir ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, visant désormais un BPA ajusté entre 11,48 et 11,64 dollars, au lieu de 11,05 à 11,25 dollars il y a trois mois.



De même, le groupe californien table maintenant sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 12,165 et 12,3 milliards de dollars, à comparer à une fourchette-cible précédente qui allait de 11,05 à 11,20 milliards.



Au titre des trois premiers mois de l'exercice 2021-22, l'éditeur de solutions de gestion et de comptabilité a dévoilé un BPA ajusté en croissance de 63% à 1,53 dollar pour des revenus en progression de 52% à 2,01 milliards.



