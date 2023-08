Intuit : Objectif de cours rehaussé chez Wells Fargo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wells Fargo réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Intuit avec un objectif de cours rehaussé de 525 à 550 dollars, revenant sur la publication de l'éditeur de logiciels comptables et fiscaux pour son troisième trimestre.



'Le sentiment concernant Intuit s'est montré mitigé après cette publication, étant donnés la faiblesse fiscale, des préoccupations macroéconomiques et des changements à la direction', reconnait le broker.



Wells Fargo s'attend néanmoins à ce que l'attention pour le quatrième trimestre se concentre sur les objectifs initiaux pour l'exercice 2023-24, et voit la journée investisseurs de septembre comme 'le plus grand catalyseur à venir à court terme'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.