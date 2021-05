Intuit : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Intuit avec un objectif de cours relevé de 460 à 525 dollars, au lendemain des résultats trimestriels du groupe de logiciels de gestion et comptables, assortis d'un relèvement d'objectifs annuels.



Il souligne que cette publication a confirmé une annonce préliminaire de bonne facture, avec une croissance des revenus de 22% (+12% en organique) attendue en 2020-21, 'ce qui est impressionnant pendant une année pandémique'.



'Nous aimons sa croissance régulière, sa marge opérationnelle en expansion (supérieure à 35%) et son leadership en fiscalité et petites entreprises, générant des gains consistants pour l'action', juge le broker qui y voit 'l'un des meilleurs choix pour les grandes capitalisations'.



