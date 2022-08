Intuit : Jefferies rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Intuit avec un objectif de cours rehaussé de 550 à 575 dollars, au lendemain de la publication par l'éditeur de solutions de gestion et de comptabilité de ses résultats annuels et de ses perspectives pour son exercice 2022-23.



'Alors que la direction a affiché un ton confiant, avec des objectifs qui supposent la poursuite des tendances récentes de la demande, nous pensons que des prévisions plus prudentes aurait retiré du risque aux attentes', estime le broker.



Jefferies considère néanmoins qu'Intuit 'demeure une franchise défensive et de haute qualité', relativement mieux positionnée que d'autres dans sa couverture, 'bien qu'elle ne soit pas entièrement à l'abri des vents contraires d'ordre macroéconomique'.



