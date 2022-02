Intuit : BPA plus que doublé au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Intuit a dévoilé jeudi soir, au titre de son deuxième trimestre 2021-22, un BPA ajusté plus que doublé (+128%) à 1,55 dollar et un profit d'exploitation ajusté en croissance de 160% à 612 millions de dollars, pour des revenus en progression de 70% à 2,67 milliards.



'Nous constatons une forte dynamique continue dans l'ensemble de l'entreprise', a déclaré le CEO de l'éditeur de solutions de gestion et de comptabilité, Sasan Goodarzi. 'Notre plateforme continue de prospérer alors que la numérisation est plus importante que jamais'.



Intuit confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, visant ainsi un BPA ajusté entre 11,48 et 11,64 dollars, un profit d'exploitation ajusté entre 4,37 et 4,43 milliards, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 12,165 et 12,3 milliards.



