Intuit : BPA ajusté plus que doublé au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Intuit a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en progression de 129% à 94 cents au titre de son premier trimestre 2020-21, battant largement l'estimation moyenne des analystes, et un profit opérationnel ajusté en hausse de 159% à 334 millions de dollars.



L'éditeur de logiciels d'application a vu ses revenus augmenter de 14% à 1,32 milliard de dollars, une croissance emmenée par ses activités écosystème en ligne pour petites entreprises (+24%) et grand public (+19%).



Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe californien indique viser un BPA ajusté entre 8,40 et 8,55 dollars, un profit opérationnel ajusté entre 2.960 et 3.010 millions et des revenus entre 8.265 et 8.415 millions.



