Intuit : BPA accru de moitié au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Intuit a publié jeudi soir, au titre de son dernier trimestre 2022-23, un BPA ajusté en augmentation de 50% à 1,65 dollar et un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 45% à 627 millions, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 12% à 2,71 milliards.



'Notre performance démontre notre capacité, en période d'incertitude, à accroître notre marge d'exploitation tout en investissant dans les domaines les plus importants pour générer une croissance durable à long terme', commente son CEO Sasan Goodarzi.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, l'éditeur de logiciels comptables et fiscaux a engrangé un BPA et un bénéfice d'exploitation non-GAAP en hausses de 22% à respectivement 14,40 dollars et 5,5 milliards, pour des revenus en croissance de 13% à près de 14,4 milliards.



Pour son exercice 2023-24, Intuit anticipe, toujours en données non-GAAP, un BPA de 16,17 à 16,47 dollars, un bénéfice d'exploitation de 6,155 à 6,26 milliards de dollars, et un chiffre d'affaires de 15,89 à 16,105 milliards.



