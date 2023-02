Intuit : BPA accru de 42% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Intuit, éditeur de solutions de gestion et de comptabilité, a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 42% à 2,20 dollars au titre de son deuxième trimestre 2022-23, pour un chiffre d'affaires de 3,04 milliards de dollars, en hausse de 14%.



'Nous avons connu un trimestre solide alors que nous avons mis en oeuvre notre stratégie visant à devenir la plateforme mondiale d'experts axée sur l'IA qui alimente la prospérité des consommateurs et des petites entreprises', commente son CEO Sasan Goodarzi.



Intuit a réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2022-23, dont un BPA non-GAAP de 13,59 à 13,89 dollars, en croissance d'environ 15 à 17%, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 14,035 à 14,25 milliards, en hausse d'environ 10 à 12%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel