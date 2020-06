Interparfums : Pénalisé par une dégradation d'analyste

(CercleFinance.com) - Interparfums recule de près de 2%, pénalisé par une dégradation d'opinion chez Crédit Suisse de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 40 à 33 euros, dans le sillage d'estimations de BPA réduites de 87% pour 2020 et de 14% pour 2021.



'Les confinements de populations ont eu un impact sévère sur l'activité d'Interparfums', souligne le bureau d'études, qui attend maintenant une contraction d'environ 80% de ses ventes (à changes constants) aux deuxième et troisième trimestres.



