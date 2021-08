Innelec multimedia : Partenariat entre Konix et l'UFC

(CercleFinance.com) - Innelec annonce un partenariat visant à développer sous sa marque Konix des accessoires gaming aux couleurs de l'UFC (Ultimate Fighting Championship), la première organisation mondiale d'arts martiaux mixtes avec plus de 625 millions de fans dans le monde.



'Konix permettra ainsi aux gamers qui se reconnaissent dans les valeurs de l'UFC et de ses athlètes, de partager leur passion avec une gamme spécifique de casques, chaises de jeu et autres accessoires sous licence UFC', explique le fournisseur d'accessoires de jeux.



