Innelec multimedia : Euroland Corporate remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Euroland Corporate réaffirme sa recommandation 'achat' sur Innelec avec un objectif de cours remonté de six à 7,30 euros, ajustant à la hausse ses attentes pour 2020/21 à 120,4 millions d'euros pour le CA et à deux millions pour le ROC.



'Sur le second semestre 2020/21, Innelec devrait continuer de bénéficier de la hausse des ventes d'accessoires gaming, notamment des accessoires Konix, de la sortie des consoles de nouvelle génération et des succès des jeux', estime l'analyste.



'Bénéficiant également d'un effet de base favorable, nous attendons un net rebond sur le second semestre 2020/21', poursuit-il, ajoutant que 'compte tenu des perspectives, Innelec entend rembourser l'ensemble de son PGE (12 millions d'euros) en avril 2021'.



