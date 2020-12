Innelec multimedia : Entouré après ses résultats semestriels

(CercleFinance.com) - Innelec bondit de 12% au lendemain de la publication d'un résultat net de 5,42 millions d'euros au titre de son premier semestre 2020-21, contre une perte de 0,47 million un an auparavant, grâce principalement à la cession des titres Focus Home Interactive.



Pour la première fois depuis plus de 12 ans, la société a enregistré sur le premier semestre un ROC positif de 0,48 million (contre une perte symétrique au premier semestre 2019-20), pour un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à 44,4 millions.



Innelec se dit confiant pour réaliser un second semestre en bonne croissance avec les lancements des consoles de nouvelle génération, la croissance de ses ventes d'accessoires, les succès des jeux attendus par les consommateurs et les nouvelles gammes Konix.



