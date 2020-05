Innelec multimedia : En baisse, mais un broker passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre Innelec recule ce lundi de -1%, même si l'analyste EuroLand Corporate annonce revoir à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant de 'neutre' à 'achat'.



'Innelec annonce que la crise sanitaire joue, à date, favorablement sur son activité compte de la demande croissante pour les jeux vidéo pendant le confinement et de sa forte exposition à la grande distribution restée ouverte (60% du CA S1 19/20). Le T1 devrait ainsi ressortir en croissance (avril/juin 2020). A plus long terme, ce sont les produits dérivés et les accessoires gaming qui constituent les principaux relais de croissance de la société', constate le broker.



EuroLand Corporate ajuste néanmoins son objectif de cours, passant de 4,80 à 4,50 euros.



