Imerys : Le plus grand gisement de lithium du Royaume-Uni sera exploité par le français Imerys

(BFM Bourse) - Le spécialiste des minéraux et métaux industriels s'est allié à une start-up appelée British Lithium et compte débuter la production sur ce gisement en 2028.

Le groupe de minéraux et métaux industriels français Imerys va exploiter avec la start-up British Lithium le plus grand gisement de lithium du Royaume Uni, dans les Cornouailles (sud-ouest du pays), a annoncé Imerys jeudi.

L'objectif est de devenir le "premier producteur intégré de carbonate de lithium pour batterie" du Royaume-Uni.

Imerys, propriétaire des terrains situés au sein de carrières existantes de kaolin apporte ses ressources, pour une participation de 80% dans la société commune. British Lithium apporte sa technologie de traitement du lithium ainsi que l'usine pilote construite sur place, pour une participation de 20%, indique un communiqué.

Un gisement gigantesque

La production devrait démarrer en 2028, avec l'objectif de parvenir à 20.000 tonnes d'équivalent carbonate de lithium par an, la quantité suffisante pour équiper 500.000 voitures électriques par an d'ici la fin de la décennie, soit un tiers de la demande estimée en batteries au Royaume-Uni d'ici à 2030.

Le gisement de lithium en Cornouailles est estimé à 161 millions de tonnes avec une teneur de 0,54% d'oxyde de lithium, ce qui permet d'envisager "une durée de vie de la mine supérieure à 30 ans", assure Imerys.

Cette annonce est saluée par le marché, l'action Imerys prenant 4,3% à la Bourse de Paris ce jeudi

Renforcement de l'approvisionnement britannique

Depuis 2017, la société de recherche et développement British Lithium qui emploie 18 scientifiques et possède un portefeuille de brevets britanniques et internationaux a mené des travaux de forage et d'exploration sur les terrains appartenant à Imerys en Cornouailles.

Elle a développé un procédé unique assorti d'une unité de production pilote de carbonate de lithium qualité batterie à partir du granit de Cornouailles, selon Imerys.

L'entreprise commune a bénéficié du soutien financier de l'agence de l'innovation britannique et du fonds de soutien à l'électrification des véhicules, souligne le communiqué.

Comme pour le projet d'extraction de lithium dans le Massif central en France, baptisé Emili, et annoncé par Imerys l'an passé, ce projet de mine respectera la norme "Irma", des standards sociaux et environnementaux "élevés".

Le groupe Imerys qui a 14.000 salariés dans le monde, emploie 1100 personnes au Royaume-Uni, dont 830 en Cornouailles, notamment sur cinq carrières à ciel ouvert, et dans le Devon.

"Le partenariat entre Imerys et British Lithium va renforcer notre approvisionnement national en minéraux essentiels, étape cruciale dans le cadre du développement de notre industrie de pointe et qui permettra de créer les emplois du futur", a déclaré le ministre du commerce britannique Kemi Badenoch, cité dans le communiqué.

