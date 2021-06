Imerys : Présence renforcée en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Imerys s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Paris, affichant un gain de l'ordre de 1% après l'annonce de l'ouverture d'une nouvelle usine en Inde.



Le numéro un mondial des spécialités minérales pour d'industrie indique avoir investi quelque 40 millions d'euros dans cette nouvelle installation, dédiée aux marchés des réfractaires et des infrastructures.



A partir du nouveau site, Imerys prévoit notamment de fournir de l'aluminate de calcium, un composant utilisé pour le bétonnage et considéré comme bien adapté au climat du sous-continent indien.



L'usine servira également de centre de distribution de mortiers prêts à l'emploi et de solutions de bentonites importées pour des marchés en forte croissance, comme le traitement des eaux usées, le creusement de tunnels ou le génie civil.



