Imerys : Oddo remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Imerys avec un objectif de cours porté de 45 à 55 euros, alors que le groupe devrait dévoiler son potentiel de lithium dans sa mine de Beauvoir lors de sa journée investisseurs du 7 novembre prochain.



'Nous sommes convaincus que ses réserves de lithium sont largement supérieures aux estimations du BRGM de 2018', juge l'analyste, ajoutant qu'Imerys 'détient aussi d'autres gisements de lithium dans ses mines de Cornouaille (UK) et de Ranong (Thaïlande)'.



Le bureau d'études valorise désormais le gisement de Beauvoir à 1.693 millions d'euros, soit 20 euros par titre. 'Après la cession de Calderys et du papier, un dividende exceptionnel ne peut être exclu selon nous', estime-t-il en outre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur IMERYS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok