Imerys : Accord sur les filiales talc nord-américaines

(CercleFinance.com) - Imerys annonce, conjointement avec ses filiales talc nord-américaines avoir conclu un accord visant à régler la situation contentieuse liée à leurs activités talc historiques avec les représentants des actuels et éventuels futurs plaignants aux Etats-Unis.



Cet accord fait l'objet d'un plan conjoint de réorganisation qui a été déposé auprès du tribunal fédéral du district du Delaware, où la procédure de protection judiciaire du 'Chapter 11' de la loi des Etats-Unis sur les faillites est actuellement en cours.



Dans son ensemble, le plan ne devrait pas avoir d'effet significatif sur la situation financière d'Imerys, sa rentabilité et son profil de génération de trésorerie, une provision de 250 millions d'euros ayant été initialement enregistrée dans ses comptes 2018.



