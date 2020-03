Iliad : Les enchères 5G en France probablement reportées, dit le directeur général d'Iliad

PARIS (Reuters) - Les enchères pour l'attribution de fréquences mobiles 5G aux opérateurs télécoms vont probablement être reportées en raison de l'épidémie de coronavirus, a déclaré mardi le directeur général d'Iliad Thomas Reynaud.

"Nous avons intégré le probable report de l'appel d'offres", a déclaré Thomas Reynaud à des journalistes en réponse à une question sur le calendrier du processus d'attribution, censé avoir lieu en avril.

La 5G est déjà disponible dans plusieurs pays européens, dont l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Irlande, l’Allemagne et l’Italie, faisant de la France l’un des derniers grands pays du continent à adopter cette nouvelle technologie.

Selon la Fédération française des télécommunications, la 5G permettra de télécharger des données 10 fois plus rapidement que la 4G et sera également beaucoup plus fiable.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(Mathieu Rosemain, version française Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2020 Thomson Reuters

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ILIAD en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok