Iliad : Xavier Niel lance une offre publique d'achat

(CercleFinance.com) - iliad a dévoilé ce matin ses résultats semestriels, une publication largement occultée par l'annonce du lancement d'une OPA de Xavier Niel sur la capital du groupe.



Le fondateur et actionnaire de référence de l'opérateur télécoms a prévu de lancer une offre au prix de 182 euros par action, ce qui représente une prime de 61% par rapport au cours de clôture d'hier soir.



Conséquence, le titre s'envolait de 61% ce matin à la Bourse de Paris pour s'aligner parfaitement avec le prix de l'opération.



Dans un communiqué, Xavier Niel explique avoir décidé de renforcer son contrôle afin d'accélérer le développement et de soutenir la stratégie du groupe.



A ce jour, Niel et les managers et actionnaires historiques d'iliad détiennent directement et indirectement 74,9% du capital et 83,6% des droits de vote.



Sous réserve de l'avis de l'AMF, l'ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée devrait intervenir le 8 septembre.



Cette OPA surprise intervient alors que l'opérateur télécoms affiche une santé financière insolente.



Sur le 1er semestre, son chiffre d'affaires s'affiche en croissance de 33,7% à 3,7 milliards d'euros, porté par la consolidation de Play en Pologne.



Le bénéfice net progresse, lui, de 15% à 239 millions d'euros, alors que le profit net du 1er semestre 2020 intégrait la plus-value enregistrée lors de la cession de sa filiale de fibre IFT.



