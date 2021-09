Iliad : Xavier Niel détient plus de 84% du capital

(CercleFinance.com) - Iliad indique que suite à des achats sur le marché et compte tenu des engagements d'apport ainsi que des accords de liquidité ayant vocation à être conclus, le total des actions détenues ou ayant vocation à être détenues par HoldCo II atteint 84,13% du capital.



L'opérateur télécoms rappelle que, si à l'issue de l'offre, le nombre d'actions non présentées ne représente pas plus de 10% du capital et des droits de vote, HoldCo II demandera à l'AMF la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire sur les actions Iliad.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel