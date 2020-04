Iliad : Report de l'assemblée générale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Iliad indique que son conseil d'administration a décidé de reporter son assemblée générale mixte initialement fixée au 20 mai afin de permettre aux actionnaires d'y participer effectivement si la situation sanitaire le permet.



Le conseil fixera ultérieurement les dispositions pour la tenue de l'assemblée et se réserve la possibilité de modifier le texte des résolutions arrêtées le 16 mars. Iliad confirme sa capacité à atteindre les objectifs annoncés lors de la présentation des résultats 2019.



'Depuis le début de la crise, le groupe Iliad a pour priorité de protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs en France et en Italie et d'assurer la continuité de son activité, essentielle à la vie du pays', affirme l'opérateur télécoms.



