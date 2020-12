Iliad : Protocole d'accord pour le RIP de l'Ain

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - iliad annonce la signature avec le Syndicat Intercommunal d'Energie et d'E-communication de l'Ain (SIEA) d'un protocole d'accord permettant à Free de proposer ses offres Fibre aux foyers de l'Ain desservis par le Réseau d'Initiative Publique Li@in.



Lancé en 2009 par le SIEA, le projet départemental de réseau en fibre optique vise à raccorder l'ensemble des foyers, entreprises et sites publics Aindinois. L'objectif est de desservir en très haut débit les 393 communes de l'Ain d'ici 2022.



L'ouverture commerciale sera effective courant 2021. La Fibre Free sera alors présente sur les 122.000 prises déployées à ce jour par le SIEA. Les travaux ont commencé pour assurer la présence de Free sur chacun des NRO (Noeud de Raccordement Optique) du département.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.