Iliad : Propose les offres fibres de Free sur les réseaux TDF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Free annonce la commercialisation prochainement de ses offres de fibre optique sur les réseaux opérés par TDF.



Ce partenariat est rendu possible grâce à la signature d'un accord-cadre avec la société IFT, société codétenue par iliad.



TDF opère quatre réseaux et permettra à 735 000 foyers et entreprises de bénéficier des offres Très Haut Débit via ses filiales : Val d'Oise Fibre (85 000 prises), Yvelines Fibre (100 000 prises), Val de Loire Fibre (Indre-et-Loire, Loir-et-Cher : 320 000 prises), Anjou Fibre (Maine-et-Loire : 230 000 prises).



Free ambitionne d'être présent à la fin de l'été sur les autres réseaux opérés par TDF: Val de Loire, Anjou Fibre puis Val d'Oise.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.