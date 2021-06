Iliad : Offre Fibre Free étendue à Chartres

(CercleFinance.com) - Free annonce que son offre Fibre Free devient accessible pour les habitants desservis par le Réseau de Chartres Métropole Innovations Numériques (CM'IN), commercialisant désormais 55.000 logements sur 31 communes déployés au sein de Chartres Métropole.



Au sein de l'agglomération de Chartres, la filiale d'Iliad a ainsi ouvert en mai la commercialisation sur 9.000 logements du réseau CM'IN et commercialisera tous les logements sur les communes de Barjouville, Lucé et Luisant.



