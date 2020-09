Iliad : Oddo confirme sa recommandation d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A la suite de l'OPA d'Iliad sur l'opérateur polonais Play, Oddo BHF confirme sa recommandation d'achat avec un objectif de 210 euros, soit une progression potentielle de 24% par rapport au cours du 18 septembre, à 169 euros.



Play est le leader polonais du mobile avec 15 millions d'abonnés sur un total de 38 millions d'habitants. L'opérateur, en croissance, détient une part de marché de 29% dans les mobiles et s'est lancé sur le marché du fixe il y a quelques mois.



L'OPA prévoit la sécurisation d'un bloc de contrôle de 40% auprès des deux actionnaires de référence au cours de 39 zlotys, soit une capitalisation boursière de 2.2 MdE et une VE de 3.5 MdE.



