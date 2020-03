Iliad : Oddo BHF reste à l'achat après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre Iliad, après des résultats annuels 'supérieurs aux attentes'.



'L'excellente nouvelle opérationnelle de ces résultats concerne les performances commerciales très positives et les pertes sous contrôle en Italie. (...) L'ARPU est en hausse de 0.8 euro par rapport à l'an dernier soit deux fois la progression du T3. Les sorties de promotions de la nouvelle grille tarifaire devraient nourrir 3 trimestres de hausse consécutive dans les prochains trimestres, d'autant que désormais environ 50% des gross adds se font en Ftth dont le mix est meilleur', salue le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 180 euros, pour un potentiel de +81%.



