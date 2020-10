Iliad : Mainfirst révise sa note et passe à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mainfirst révise sa recommandation sur le titre Iliad et repasse à l'achat avec un objectif de cours relevé à 195 euros, contre 127 euros auparavant.



Outre le rachat par Iliad du polonais Play, le broker évoque la reprise du marché avec notamment la sortie de nouveaux produits et le développement de la fibre à domicile.



Mainfirst salue aussi les nouveaux projets de création de valeur : croissance du B2B en France (jusqu'à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2024, soit 12 euros par action) et environ 15% de gain de part de marché sur le fixe en Pologne (environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030, soit 9 euros par action).





