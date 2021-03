Iliad : Lance l'offre Free Pro, à destination des entreprises

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe iliad annonce aujourd'hui le lancement de Free Pro, une offre 'conçue par et pour les entrepreneurs' et dont l'idée est 'd'offrir les technologies les plus performantes au juste prix à toutes les entreprises françaises, même les plus petites'.



Les équipes Free Pro ont ainsi mis au point une nouvelle offre 100% pro, avec une nouvelle Freebox entièrement conçue pour les professionnels: la Freebox Pro.



Cette offre sans engagement, accessible à toutes les entreprises et collectivités, propose la technologie Fibre 10G EPON ainsi que la 5G.



Par ailleurs, cette offre serait 'plus de 2 fois moins cher que la concurrence pour une entreprise de 10 personnes', assure Free.





