Iliad : Free déploie son nouveau réseau 5G à Lille

(CercleFinance.com) - Free annonce aujourd'hui poursuivre le déploiement de son réseau de dernière génération avec l'extension de la 5G à Lille, une opération qui permet à l'opérateur de couvrir 61% de la population lilloise en 5G.



' Free dispose aujourd'hui en France du plus grand réseau mobile 5G avec 9 574 sites actifs en France métropolitaine, qui couvre à la fois des territoires ruraux et des zones urbaines ', assure iliad.





