Iliad : Croissance organique de 8% de l'EBITDAaL en 2022

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint 8,4 milliards d'euros en 2022 en croissance organique pro forma de 6,9% sur l'année (7,7% au 4ème trimestre). Les ventes progressent de 6,9% en France (7,0% au 4ème trimestre), de 15,5% en Italie (16,3% au 4ème trimestre) et de 3,7% en Pologne1 (+7,1% au 4ème trimestre).



L'EBITDAaL enregistre une croissance organique pro forma de 8,0% à 3,3 milliards d'euros. Cette croissance est générée principalement par l'Italie (+131 millions d'euros) et la France (+102 millions d'euros).



La croissance de l'EBITDAaL combinée avec la normalisation de nos dépenses d'investissements cette année a permis au free cash-flow opérationnel de progressé de 75% pour atteindre 1,2 milliard d'euros.



Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : ' Les résultats 2022 traduisent une triple dynamique d'investissement, d'innovation et de conquête. Dans un contexte d'hyperinflation et de concurrence acharnée, nos résultats économiques sont très solides dans nos 3 pays. '



