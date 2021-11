Iliad : Croissance de 34,6% du CA au 3ème trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires Groupe est en croissance de 34,6% à 1,91 milliards d'euros au 3ème trimestre. Il est porté par la consolidation de Play en Pologne depuis le 18 novembre 2020, mais également par la croissance solide de Free en France et d'iliad en Italie.



Le Groupe a enregistré une croissance de sa base d'abonnés actifs de 634 000 abonnés dont 552 000 sur des services Mobiles et 82 000 sur des services Fixes au 3ème trimestre. A fin septembre, la base d'abonnés actifs du Groupe s'établissait à 40,82 millions d'abonnés, dont 33,7 millions d'abonnés actifs Mobiles et 7,1 millions d'abonnés actifs à nos services Fixes.



En France, la base d'abonnés fixe totale enregistre un gain de 45 000 abonnés au 3ème trimestre 2021, portant la croissance depuis le début d'année à 135 000 nouveaux abonnés nets. Le chiffre d'affaires progresse de 4,3% au 3ème trimestre à 1,31 milliard d'euros et de 3,3% sur les 9 premiers mois de l'année à 3,85 milliards d'euros.



