Iliad : Changements dans la gouvernance

(CercleFinance.com) - Iliad annonce qu'à l'occasion de son conseil d'administration du 16 mars, son fondateur et premier actionnaire Xavier Niel a été désigné à l'unanimité président du conseil, et que Maxime Lombardini a été nommé vice-président.



Le conseil a proposé la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, à savoir Jacques Veyrat, ancien PDG de Neuf Cegetel et du Groupe Louis Dreyfus, et Céline Lazorthes, fondatrice et présidente du conseil de surveillance du Groupe Leetchi.



Iliad annonce aussi le départ de trois administrateurs, à savoir Corinne Vigreux, Pierre Pringuet et Marie-Christine Levet, ainsi que de la nomination de Shahrzad Sharvan comme secrétaire générale du groupe par Thomas Reynaud.



