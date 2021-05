Iliad : Berenberg dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a dégradé mercredi sa recommandation sur le titre Iliad de 'achat' à 'conserver' tout en ramenant son objectif de cours de 185 à 155 euros.



Le broker considère que le groupe de télécommunications va devoir surprendre favorablement sur le marché français pour que l'action affiche de bonnes performances.



'Cela pourrait s'avérer difficile au vu des signes de concurrence accrue qui se manifestent sur le segment d'entrée de gamme du marché mobile', estime Berenberg.



'Parallèlement, les efforts d'Iliad en vue de percer sur le haut de gamme pourraient prendre du temps', avertit-il.



Le courtier allemand ajoute que le titre se négocie actuellement sur la base d'une prime par rapport au secteur et qu'aucun catalyseur évident ne s'annonce avant la parution des résultats semestriels, au mois de septembre.



