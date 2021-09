Iliad : Arrivée de Free sur le RIP Eure Normandie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Free officialise son arrivée sur le Réseau d'Initiative Publique (RIP) Eure Normandie Numérique, lui permettant de proposer son offre Fibre à 70.000 logements sur plus de 150 communes couvertes par le RIP.



'Free sera présent sur toutes les communes déployées par le RIP dans les trois prochains mois et couvrira en Fibre plus de 90.000 logements fin 2021', ajoute la filiale de l'opérateur télécoms Iliad.



Les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles sur 64.000 logements en Zone AMII, sur les agglomérations d'Evreux et Vernon. Dans l'Eure, Free proposera ses offres Fibre à plus de 150.000 foyers à la fin de l'année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.