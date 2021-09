Iliad : Accord pour le rachat d'UPC Poland

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce du 30 juillet, iliad annonce la signature d'un accord en vue du rachat par sa filiale Play, auprès de Liberty Global, de 100% du câblo-opérateur polonais UPC Poland pour une valeur d'entreprise de sept milliards de zlotys, soit 1,53 milliard d'euros.



'Ensemble, les deux opérateurs deviendront le deuxième opérateur télécom de Pologne avec, pour 2020, un chiffre d'affaires combiné de 1,96 milliard d'euros et un EBITDAaL de 697 millions d'euros', souligne le groupe français de télécommunications.



iliad ajoute que la transaction sera financée en dette et trésorerie disponible au niveau de Play, et que sa finalisation est attendue pour le premier semestre 2022 après approbation par les autorités compétentes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel