Idsud : Une perte nette essuyée en 2020

(CercleFinance.com) - IDSud fait part d'un résultat net de -559.000 euros au titre de 2020, contre +702.000 euros l'année précédente, avec notamment une diminution de 30% du dividende de la Française des Jeux à 2,2 millions d'euros directement liée à la conjoncture de la crise sanitaire.



Le chiffre d'affaires a reculé de 42% à 680.000 euros avec des produits de l'activité de change manuel et de l'activité des métaux précieux qui ont diminué de 58% à 356.000 euros, tandis que les charges d'exploitation ont baissé de 15% à près de 2,98 millions.



'Le redémarrage du secteur du tourisme est difficilement prévisible, l'épidémie de la Covid-19 n'est toujours pas contenue et endiguée, la politique vaccinale prendra du temps pour être efficace et libérer le secteur', indique la société.



