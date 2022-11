Idsud : Dans le rouge au premier semestre avec une provision

(CercleFinance.com) - IDSud a annoncé hier soir que ses résultats étaient passés dans le rouge au premier semestre du fait d'une lourde provision sur ses activités dans l'énergie.



La holding fait état d'une perte nette de 6,3 millions d'euros au titre des six premiers mois de l'année, comprenant une provision pour le secteur énergies de 7,1 millions d'euros, à comparer avec un bénéfice de 1,1 million un an plus tôt.



Le résultat exceptionnel - qui s'élève à -3,8 millions d'euros - comprend pour l'essentiel une provision constituée dans le cadre de la restructuration du groupe et plus précisément à la reconfiguration complète de la branche énergies, suite à des changements au niveau du management des sociétés qui le composent.



Le dividende de la Française des Jeux, perçu en mai 2022, s'est lui établi à 4,1 millions d'euros, contre 4,5 millions en 2021.



Dans son communiqué, IDSud dit avoir l'intention de poursuivre le redressement et le redéploiement de son activité d'énergies renouvelables, avec l'objectif de rétablir la situation financière de cette branche antérieurement dégradée d'ici à la fin de l'année.



Le groupe familial prévoit néanmoins de constater en fin d'exercice les pertes et la dépréciation corrélatives de sa filiale énergétique, ce qui le conduit à anticiper un exercice 2022 déficitaire.



