Icade : VEFA de près de 1100 logements à CDC Habitat

(CercleFinance.com) - Icade annonce un accord avec CDC Habitat pour la Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) de 1.091 logements en France, dont 805 abordables contractualisés (secteur libre), 198 locatifs intermédiaires et 88 locatifs sociaux.



Cet accord significatif pour un montant de 208 millions d'euros, porte sur 40 programmes différents, et sur 25% environ du stock commercial d'Icade Promotion. La signature des actes de vente interviendra à compter du second semestre 2020 et en 2021.



Par ailleurs, après sa vente en VEFA en mars 2018 pour un montant de 95 millions d'euros hors droits, Icade a livré à la SCPI Elysées Pierre gérée par HSBC REIM, le 10 juillet, un immeuble de bureaux de 18.196 m² situé à Villejuif (Val de Marne).



