Icade : UBS désormais à l'achat, objectif 80 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé vendredi avoir repris la couverture du titre Icade avec une recommandation d'achat, contre une opinion 'neutre' précédemment, et un objectif de cours relevé de 76 à 80 euros.



Dans une étude diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier fait valoir que le potentiel présenté par les activités de santé du groupe immobilier fait plus que compenser les difficultés rencontrées par ses immeubles de bureaux.



'Nous pensons qu'Icade est mieux isolé des disruptions du secteur de l'immobilier d'entreprise que ses cours de Bourse actuels le laissent penser', écrit l'analyste dans la note.



D'après UBS, ce contexte pourrait offrir à l'opérateur immobilier le temps nécessaire pour se positionner sur de nouvelles opportunités.



'Avec 45% de la trésorerie provenant de la santé - où les tendances structurelles sont favorables - et une optionnalité concernant les bureaux et les parcs d'activité, nous percevons un risque baissier limité avec un potentiel de rendement total qui pourrait atteindre 29% au cours des 12 mois qui viennent', assure UBS.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.