Icade : Résultats semestriels jugés mitigés, le titre recule

(CercleFinance.com) - Icade a dévoilé lundi des résultats semestriels jugés 'mitigés', faisant apparaître à la fois un repli de ses revenus locatifs et un tassement de son taux d'occupation sur la période.



La société foncière a vu ses revenus locatifs se replier de 2,1% à 181 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, un recul qu'elle explique par les cessions d'actifs intervenues en 2022, puis en 2023.



Son taux d'occupation financier s'est quant à lui tassé à 86,5% à fin juin 2023, lui aussi impacté par la dynamique du récent plan de cessions.



Dans son communiqué, Icade dit actuellement travailler sur un nouveau plan stratégique, avec l'objectif de fournir une nouvelle feuille de route fin 2023 ou début 2024 afin de donner de la visibilité à moyen terme à ses actionnaires.



Suite à la finalisation de la première étape de la cession de son ex-filiale Icade Santé, le groupe prévoit de verser un dividende exceptionnel minimum de 2,54 euros par action.



Le dividende au titre de l'exercice 2023 est quant à lui attendu en hausse de plus de 10% à comparer avec le dividende perçu au titre de l'exercice 2022.



'Les détails fournis concernant la distribution de dividendes pour 2023 apportent un peu de clarté, mais les perspectives générales restent assez incertaines à ce stade', déplorent ce matin les analystes de Degroof Petercam, qui disent avoir placé 'sous revue' leur recommandation sur le titre.



Suite à cette publication semestrielle, l'action Icade perdait 1,5% lundi matin, parmi les plus fortes baisses de l'indice SBF 120, ramenant la capitalisation Boursière de la société à près de 2,81 milliards d'euros



