Icade : Remboursement anticipé d'un emprunt pour 279,2 ME

(CercleFinance.com) - Icade annonce ce jour exercer en intégralité l'option de remboursement anticipé de son emprunt obligataire portant intérêt à un taux de 3,375% et arrivant à échéance le 29 septembre 2023. Le montant nominal restant en circulation à la date du présent communiqué de presse s'élève à 279,2 millions d'euros.



Le remboursement sera effectif le 08 avril 2022. Il sera effectué au pair, auquel s'ajouteront une prime de remboursement anticipé ainsi que les intérêts courus et non-payés jusqu'à la date de remboursement effectif.



Le prix de remboursement anticipé définitif sera notifié aux porteurs des Obligations 2023 le 4ème jour ouvré précédant la date de remboursement effectif, soit le 4 avril 2022.



