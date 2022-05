Icade : Promesse de ventes sur un portefeuille résidentiel

(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir signé une promesse synallagmatique de vente de son portefeuille résiduel de logements diffus, en copropriété, situés dans 28 communes d'Île-de-France avec le groupe RLF pour 49,4 millions d'euros HD.



La transaction sera finalisée après la levée des conditions suspensives usuelles dans le cadre de vente à un bailleur social. La réitération est prévue en plusieurs actes successifs, pour partie en 2022, et au premier semestre 2023.



'Nous poursuivons ainsi la rationalisation et la valorisation du portefeuille via la vente de ces actifs historiques identifiés comme non stratégiques, explique Antoine de Chabannes, membre du comité exécutif', en charge du portfolio management.



