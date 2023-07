Icade : Première étape franchie dans la cession d'Icade Santé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La foncière Icade a annoncé mercredi soir avoir franchi une première étape dans la cession de ses activités de santé avec la vente d'une participation de 63% dans la filiale pour un montant total de 1,4 milliard d'euros.



Dans le cadre de cette transaction, c'est Primonial REIM qui a été choisi pour reprendre la gestion des actifs immobiliers jusqu'ici détenus par Icade Santé.



La société assurera également la gestion du portefeuille d'Icade Healthcare Europe (IHE), valorisé à 850 millions d'euros, jusqu'à la fin 2024.



Dans un communiqué, Primonial REIM met en avant le portefeuille 'très qualitatif' du périmètre racheté, principalement composé de cliniques de courte durée.



Icade, qui prévoit de céder l'intégralité de son portefeuille de santé d'ici 2025, souligne que cette étape va se traduire par la déconsolidation des activités de santé dans ses états financiers.



'Soulignons que ce 1,4 milliard d'euros représente exactement la moitié de la capitalisation boursière d'Icade ou environ 18,3 euros par action', font remarquer ce matin les analystes d'Invest Securities.



'Bien que l'opération soit, en partie, destinée à réduire la décote boursière, le cours de bourse reste totalement indifférent, le marché, et notamment les acteurs anglo-saxons, se focalisant sur les risques attachés aux bureaux de banlieue et au coup de frein généralisé en France dans la promotion résidentielle', explique le prestataire de services d'investissements.



A la Bourse de Paris, l'action Icade se repliait de 0,8%, surperformant un indice SBF 120 en repli de 1,2%.



